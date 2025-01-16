Acun Ilıcalı'nın 'Aklın hayalin durur' dediği yıldız, 30 milyon euroya transfer yaptı!

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Hull City'nin başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'nın 1 Eylül 2023'te Aston Villa'dan 5.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jaden Philogene, gösterdiği performans sonrası 16 milyon euro bonservis bedeliyle eski takımına geri dönmüştü.

19 Temmzu 2024'te Aston Villa'ya imza atan Philogene, bu sezon çıktığı 15 maçta 535 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi.

İngiliz futbolcunun geleceği merak edilirken Süper Lig'den Fenerbahçe'nin harekete geçebileceği öne sürülmüştü.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu iddiaların ardından Philogene'den sürpriz bir imza geldi. Premier Lig ekibi Ipswich Town, 22 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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PHILOGENE: SABIRSIZIM

Yeni kulübünün internet sitesine konuşan Philogene, "Burada olmaktan heyecan duyuyorum ve kadroda harika oyuncular olduğunu biliyorum. Mümkün olduğunca çok forma giymek istiyorum. Bir oyuncu olarak top sürmeyi, oyuna adapte olmayı, gol ve asist katkısı vermeyi seviyorum. Oynamak için sabırsızım." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ

Öte yandan Yıldız futbolcunun bonservisi için 27+3 milyon euro bonservis bedeli ödendiği iddia edildi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı, Jaden Philogene transferi sonrası Candaş Tolga Işık'la gerçekleştirdiği sohbette "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın; Jaden Philogene." ifadelerini kullanmıştı.