Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması ve Galatasaray'a çağrı: Ne istiyor?

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100'ün canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Benim küçüklüğüm o kadar çok Fenerbahçe anısı ile dolu ki... Şimdi o takımın soyunma odasındayım, basın sözcüsüyüm, transfer görüşmesi yapıyorum. Benim için gurur bunlar. Çok mutluyum o yüzden. Hayatımda hiç olmadığım bir ortam içerisindeydim. 20 yıldan fazladan tek karar vericiyim kendi işimde, tabii ki danışarak. Ama burada karar verici tek başıma ben değilim. Bu da bir sistemin içine adapte olmamı gerektiriyor. İlk zamanlarımı yaşıyorum ama bu kadar güzel bir yönetimle buluşacağımı bilmiyordum. Tanıdığım isimler vardı ama yeni tanıştığım insanlar da oldu. Yönetim kurulu toplantımız vardı geçen. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok mutlu günler geçiriyorum Fenerbahçe'de.

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RANGERS MAÇI YORUMU

Hayal kırıklığı yaşadık, şanssızdık. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, oyunun kimyasını değiştirdi. Futbolda her zaman istediğiniz olmuyor. O yüzden üzgünüm. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Rangers da önemli ve güçlü bir takım. Avantajı alınca bunu kullanmasını bildi. Çok kötü bir skor oldu bizim için. Futbolda bu var. Perşembe rövanş var. Ben ümitliyim. Takımımızın kalitesine güveniyorum. İyi ve güçlü bir takımız biz. Rangers'tan daha güçlüyüz. Ama ikinci maçta erken gol atarsak çok şey değişir dedim ama hocamızın kafasında başka bir plan var. Konuştuk, Mourinho da turu geçmek çok istiyor. Türkiye'de en ileri giden Avrupa'da Fenerbahçe oldu. Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda. Kendi futbol gözümle şöyle anlatayım, İtalyan takımına 2-0 kaybetsek ümidimiz az derdim. Ama bu İngiliz ekolünden bir takım. İskoç takımları sonuç itibariyle kapanayım ruhunda değil. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Kafamda onların kapanacağını düşünmüyorum. Onun da bizim için şans olacağını düşünüyorum.

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MOURINHO ŞAŞIRDI

Türkiye'ye bakışı, bence Türkiye'ye aşık oldu diyebilirim. Ülkemizi çok seviyor. Keyfi yerinde, bizimle olmaktan mutlu. Gelmeden önce Galatasaray ile oynadığımız maçı seyretmişti. Djiku'nun neden atıldığını anlamamıştı. O zaman da söylemiştik hakemler konusunda sıkıntı olduğunu söyledi. Ondan sonraki görüşmemizde şaşırdığını söyledi. Hakem performanslarının kötü olduğunu ve hazır olması gerektiğini söyledik. Çok şaşırdı şaşkın gözlerle seyrettiği gerçeği var. Çok haksız bulmuyorum. Türk futbolunda hakemlerle ilgili ciddi soru işaretleri var. Onun dışında Türkiye'ye her geçen gün adapte oluyor. Hakemlerle ilgili problem yaşamayan hoca azdır. Hakemlerle problem yaşamak başka bir şey, problemin genel olduğunu düşünmemiz başka bir şey. Mourinho, İngiltere'de herhangi bir takım için ayrıcalık gördüğünü söyledi mi? Türkiye'de hakemlerin geneli ile ilgili bir problem olduğu gerçek. Dzeko birinci forvetimizdi, En-Nesyri geldi. En-Nesyri'nin ilk forvet olacağı düşünüldü. Dzeko ile uyum sağlayınca beraber kullanmak istedi hocamız. O yüzden sistemi değiştirmek zorunda kaldı. O sistemi değiştirdik sonra takım daha iyi oynadı, yükselmeye başladı performans. O yüzden Mourinho zaten. Aklı başında herkesin saygı duyması gereken, büyük takıma yakın kupası var, bu kupalara tesadüf diyebilecek biri mi var mı aramızda? Baştan geldi, baktı, inceledi, Türkiye Ligi'ni anladı. Türkiye'de taktiği değiştirdi.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arası transferleri çok güzel oldu bence. İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Taraftarımız iyi bilsin, hedefledik, bunlar olsun dedik, bu isimler olsun dedik. Nokta transferi yaptığımızı düşünüyorum. Bu dönem beni felç etti. Talisca için 30 tane video konferans yapmışımdır. Çok zor bir süreç oldu. Skriniar konusunda Ali Koç farkını dibine kadar hissettim. Skriniar transferi başkanımızın transferidir. PSG'nin başkanı ile Ali Koç'un arkadaşlığı başka bir boyut, o transferde kulübü kolay bir şekilde organize eden ve transferi bir anca hayata geçiren başkanımızdır. 1.5-2 günde bitirdik o transferi çok rahat bir şekilde. Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık. Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık.

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CENK TOSUN AYRILACAK MI?

Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üzülerek, kabule etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir. En-Nesyri'yi savundum diye eleştiriler aldım. Ondan sonra başkanımız Oğuz Aydın için aynı eleştirileri aldı. Bunlar futbolun bir tarafı ama mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Transferlerimiz ilk 11'e sığmıyor. Amrabat, Oğuz Aydın, Kostic. Çok iyi transferler yaptık. En beğenilmeyen Maximin'i Napoli istedi. Kışın da aynı şekilde. Hocamız 3 istedi, biz 5 aldık. Hocamız da neden böyle istiyor, o da kulübü düşünüyor.

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MOURINHO'NUN PFDK'YA SEVKİ

Açıkçası bu son sevki hiç anlamadım. Kendisinin İngilizce kullandığı bir cümle, belki tercümedeki yanlış ifadeden değişmiş olabilir. Başından geçen bir olayı anlatıyor. Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatıyor dış basına. Bununla ilgili niye sevk oldu, şaşkınım. Onu anlamadım. Derbi sonrası da yayına bağlanmıştım. Bazı şeyleri söylemek zorundayım. Eray Bey benimle ilgili konuşmuş, onlara cevap vermek zorundayım. Şunu deseler, "Mourinho, kaba bir laf etti, bu söz söylenmez, yakışmadı" deselerdi bunun tutar bir tarafı var. Ama Galatasaray tarafı, olayları bir yere taşıma derdinde. O zaman da olmuyor!

Barış Alper için çok üzüldüm. Haber bekliyorum. Galatasaraylı bir yorumcu, ülkeden dışarı gönderilsin falan dedi Manaj için. Yunus hepimiz içeride ağlıyoruz dedi, belki sezon sonunda oynayamayacak dedi. Barış Alper, bir hafta sonra sahaya çıktı. Zaten olay kötü, senin bunu bir yere taşımana gerek yok. O zaman olmuyor. Mourinho, "Maymun gibi zıpladı" dediğinde ırkçılık yapmıyor. Bu adamın hiçbir zaman alakası olmadığını hiç mi görmediniz! Yok böyle bir şey. 4 maçlık bir ceza. Ne yaptı, hakem odasına gitti. Türk hakeme sitem etmiş. Başka bir hakem tehdide uğradığında bunları yazmıyor mu? Kadir Sağlam, raporuna yazmış. "Berbat ederdiniz" hakaret değil orada. Ama başka taraftaki hakem, kendisiyle ilgili konuşmaları rapor etmiyor, o hakem rapor ediyor. Oradan ceza geliyor. O son sevke de anlam veremedik.

GALATASARAY NE İSTİYOR?

Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?"

Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar. Federasyon geç kaldı. 8 puan fark oldu yerli VAR'la. Ondan sonra geldi yabancı VAR. Yabancı VAR geldi, puan farkı şu anda dört. Yabancı hakemler gelmezse, Türk hakemleriyle devam ederse, biz etki altında kaldıklarını düşünüyoruz ve çok karamsarız! Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki...

YABANCI HAKEM İSTİYORUZ

Kupa maçında da yabancı hakem istiyoruz, Beşiktaş maçına da istiyoruz. Adalet istiyoruz biz. Biz şöyle diyoruz, tek bir hata şampiyonu belirleyebilir. 20. dakikada yerli hakem bizi 10 kişi bıraktı Rams Park'ta. 20. dakikada kırmızı kart gösteriyor adam, 70 dakika en kritik maçta 10 kişi oynadım ben. Arda Kardeşler, bizden sonra devam etti. Ondan sonra ilk derbi maçı Galatasaray - Beşiktaş maçı oldu. Ne yaptı, 8 sarı, 2 kırmızı kartı vermedi. Aynı hakem. 11 hakem de aynı şeyi söylüyor. Nasıl güvenelim şimdi? Bunun mantığı var mı, niye güvenelim? Derbide tek tartışmalı pozisyon (Mario Lemina) var. O benim için önemli değil. Mariborlu diye bu konuyu sıcak tutanlar, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olduğu bilinmeyen hakemlerin maç yönetmesi konusunda niye sessizler? Niye bilmiyoruz? Mariborlu hakem delikanlı gibi açıklamış, Maribor maçı yönetmiyor. Niye Türkiye'de hakemlerin tuttuğu takımlara bakılmıyor?

SADECE OKAN BURUK BEĞENMEDİ

En başından bu yana duruşumuz belli. Yabancı hakem geldi ve herkes açıklama yaptı istiyoruz diye. Burada federasyonun bir şeyi deneyip, başarılı olduktan sonra tekrar uygulamak istemesi dünyanın en doğal şeyidir. Tek beğenmeyen var, Okan Hoca. Onun yorumu, bir şey diyemem. Aynı maçta bir Galatasaraylı oyuncuya sordular, Osimhen'e sordular, hakem gayet iyiydi dedi. Maçta oynayan beğendi. Okan Hoca beğenmedi. Onun görüşü ama onun dışında beğenmeyen çıkmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş da beğendi ve aynı hakemi istedi. Türk futbolunun geneli beğendi. Bunlar zaten üst düzey hakemler. Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli!

YABANCI VAR'LA HUZUR GELDİ

Galatasaray - Trabzonspor maçında 90. dakikada bariz ofsaytı verse maç bitecek zaten. O bayrağı hiç kaldırmadı, orada bir faul oldu, gol oldu. Hep böyle aynı filmi defalarca görüyoruz. Biz bu filmi görmek istemiyoruz. Trabzonspor da görmek istemiyor. Bugün Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarların da herkesin istediği yabancı hakem. Bu bizim isteğimiz değil. Kimse böyle göstermeye çalışmasın. Kulüpler Birliği'nde herkes yabancı VAR'a evet dedi, öyle geldi. Konuyu manipüle ediyorlar, biz istediğimizde olmuyor. Biz kızmıyor muyuz federasyonumuza. Yabancı VAR konusunda en son bir süre konuşmadım. Karar aldık, mutlaka görülecektir dedik, görüldü ve yabancı VAR geldi. Huzur geldi.

YABANCI HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR AMA...

Ben de federasyon başkanı olsam, ben de eleştiri alırım. Her kararı beğenmiyoruz. Hocamıza gelen cezayı beğenmiyoruz. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Ama genel olarak bakarsak, çok önemli bir ilk oldu yabancı hakem. Uzun zaman sonra ilk defa derbi huzurlu geçti. En gerilimli derbinin enerjisini düşürdü. Gelecekle ilgili federasyonun takdiridir. Bizim görüşümüz belli. Fenerbahçeli hakem benim maçıma niye verilsin, biz de istemiyoruz. Türkiye'deki gerilimin yüzde 80'i hakemlerin kötü niyetli olması üzerine, futbol o yüzden düşünülemiyor. İngiltere'de hakemler konuşulmuyor, Almanya'da hakemler konuşulmuyor. Öyle bir iddia yok çünkü herkesin tuttuğu takım belli, bizde değil. Hakemler hata yapamaz demiyoruz, yabancı hakem de hata yapabilir diyoruz ama hataların dağılımını beğenmiyoruz. O yüzden iddiamız hakemlerle ilgili negatif. Hakemlerin kafasının rahat olmadığını söylüyoruz. Bizim hakemlerden yakınmamızın nedeni, onların kafalarının net olduğunu düşünmüyoruz.