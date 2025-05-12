Acun Ilıcalı'dan transfer sürprizi!

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İngiltere Championship'i küme düşme hattının bir sıra üzerinde 21. basamaktan tamamlayan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fas'ın FUS Rabat takımında top koşturan orta saha oyuncusu Reda Laalaoui'yi transfer etmek için çalışmalara başlayan Hull City, görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haberin devamında ise, imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklenildiği belirtildi.

2005 doğumlu 1.90 orta saha bu sezon Fas Ligi'nde 23 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist katkısı sağladı.