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Acun Ilıcalı'dan Talisca için yeni açıklama: İstiyoruz

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Talisca
Acun Ilıcalıdan Talisca için yeni açıklama: İstiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 21:07

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer gündemlerinde olan Anderson Talisca ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Hülya Avşar'ın Youtube kanalındaki programa katılan Ilıcalı; "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." dedi.

Ilıcalı, Slavia Prag galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada; "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Ancak yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı." demişti.

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Talisca

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