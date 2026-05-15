Acun Ilıcalı'dan Southampton açıklaması! 'Futbol dünyasına kötülük getirdiler'

Haberin Devamı

Southampton, Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough'yu geçerek finale yükselmiş ve Hull City'nin rakibi olmuştu. Ancak 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final öncesi ‘casusluk’ iddiası ortalığı karıştırdı.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton'a dair "casusluk" iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı.

EFL ayrıca, Southampton ile Hull City arasında oynanması planlanan play-off finalinin, duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu.

Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilirken EFL tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek final bileti almıştı.

Haberin Devamı

Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, talkSPORT'a şu açıklamalarda bulundu:

Ne karar verileceğini bilmiyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmamam daha doğru.

Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa ne hisseder?

Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum.

Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum. İyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler.