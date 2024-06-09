×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı'dan sert sözler: Bunlar bana vız gelir

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım
Acun Ilıcalıdan sert sözler: Bunlar bana vız gelir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 18:36

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu'nda yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına Ekol TV'de yanıt veren Ilıcalı, "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BANA 'VIZ' GELİYOR"

Bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!