Acun Ilıcalı'dan sert sözler: Bunlar bana vız gelir

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına Ekol TV'de yanıt veren Ilıcalı, "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BANA 'VIZ' GELİYOR"

Bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor." dedi.