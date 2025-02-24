Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'un 'Mourinho ağlamaya devam etsin' sözlerine olay yanıt: 'Arı kovanına çomak sokuldu'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"TAKIMLA VE HOCAYLA GURUR DUYUYORUZ"

"Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz."

"YABANCI HAKEM GELDİ, ARI KOVANINA ÇOMAK SOKULDU"

"Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli. Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!"

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"TÜRKİYE'DE HAKEMLERİN TAKIMLARI BİLİNMİYOR"

"Bizim hakemler hangi takımı tutuyor, biliyor muyuz? Mariborlu hakem, Maribor maçı yönetemiyor. Türkiye'de Galatasaraylı hakem, Galatasaray maçı yönetiyor mu? Galatasaraylı hakem, Fenerbahçe maçı yönetiyor mu? Neden bunları bilmiyoruz? İngiltere'de bile takımın soruyorlar, maç vermiyorlar. Maribor'a kafayı taktınız ya, bunu da konuşun. Sadece Türkiye'de hakemlerin takımları bilinmiyor ve maç yönetiyorlar."

"7.YABANCI HAKEMLİ MAÇ, ŞUT YOK"

"Yabancı hakem olsa, bu puan farkı yoktu! Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydılar' diyorlar. Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaş maçında hakem 8 kartı atladı! Bugün 5 sarı kart gördüler, daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun, Anadolu takımları da bu maçı istiyor! Tek takım var, Galatasaray!"

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