Acun Ilıcalı'dan Mourinho, Benzema sözleri ve Aziz Yıldırım'a sert cevap: Suçlama çok çirkin

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Portekizli Menajer Jose Mourinho'nun imza süreci, transfer stratejisi ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakkında TV 100'e konuştu.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"ŞARTLAR DEĞİŞTİ, FENERBAHÇE YÖNETİMİNE GİRDİM"

"Fenerbahçe sevgim çocukluktan beri yüksek düzeyde. Taraftar olarak çok maça gittim. Sonra elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım. Öyle bir dönem geldi ki sevgili başkanımız böyle bir görev için beni uygun gördü. Yeni dönemde beraber olmak istediğini söyledi. Ekonomik şartlarda Allah yardım etti, ilerleyen süreçte işlerim iyi gitti. Bu süreçte Fenerbahçe'ye daha faydalı olmak istediğim bir döneme girdim. Şartlar değişti, Fenerbahçe yönetimine girdim. Başkanımız ihtiyacımız var deyince yönetime girdim."

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FENERBAHÇE FUTBOLUNUN BAŞINDAKİ İSİMLER KİMLER OLACAK?

"Ahmet Ketenci'nin çok faydası oldu kulübe. Samandıra kısmında çok aktif oldu, fayda sağladı. Başkanımız en başta olacak şekilde, ben, Mário Branco, Mourinho ve Ahmet Ketenci olarak futbol bölümünü sırtlayıp götüreceğiz gibi düşünüyoruz. İyi ve güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ben de bu grubu sonuna kadar destekleyeceğim."

MOURİNHO'NUN İMZA SÜRECİNE NE YAŞANDI?

"Mourinho fikri Mario Branco'dan çıktı. Bu fikri başkanımızla 2 ay önce paylaşmış. İlk temas ve görüşme başkanımız tarafından Mario Branco ile beraber yapılıyor. İlk Branco görüşüyor. Sonra Beşiktaş'ın da devreye girmesi, başkaların da girmesi var. Bugün Mourinho işini bitiren Branco'dur, görevi veren de Ali Koç'tur. Bu tip marka isimler güven ister. 2 önemli olay var. Fenerbahçe ve Ali Koç isminin verdiği güvendir. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco. Bu güven verdi.

"MOURİNHO, 'BAŞKA BİR ADAYDAN TEKLİF ALDIM' DEDİ"

"Mourinho başka bir başkan adayından yüksek teklif aldığını söyledi ama para için gelmeyeceğini söyledi. Aziz Yıldırım'dan teklif almış. Bunu pazarlık meselesi olarak kullanmayacağını söyledi. Bununla ilgili bize baskı yaratmayacağını söyledi ve Fenerbahçe'ye gelerek başarı hikayesi yazmak istediğini söyledi. Mourinho'nun kariyerine baktığımızda hep yapılamayanları yapmış bu bunu istiyor."

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"MOURİNHO'NUN HEDEFİ AVRUPA"

"Mourinho, futbolcularımızı beğeniyor, Galatasaray maçını seyretmiş, takımı çok beğenmiş. Deplasmanda 10 kişi olayı onu çok etkilemiş. O maçı baya konuştuk. Oyuncu istiyor. Takım zaten 100 puan toplamış, şampiyonluğun ciddi adayı olduğu belli. Mourinho efekti ile birlikte hissedilen başarı var. Mourinho'nun hedefi burası değil, o Avrupa'da başarılı olmayı istiyor. Başkanımız imza atılmadan bir şey demez. Ali Koç'u ben çok seviyorum. Dediğim olmazsa anlayışı var, bunu takdir ediyorum. Ona o yakışıyor. İmza olmadan bir şey açıklamıyor. Son imza atılınca konuşmasını takdir ediyorum."

"TRANSFER LİSTESİNDE GÜZEL İSİMLER VAR"

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"Güzel isimler... İsimleri görünce heyecanlanıyorsun. Benzema yok. Ben de söylemem. Bu kapalı kalması gereken bir konu. Başkanımız bu konuda heyecanlandırmak için geldim. Yüzde yüzlük garanti olan dünyasını biraz dürterek 'hadi bitiriyoruz' demek için geldiğimi söyledim. Başkanımızın kafasındakiler yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir hikaye yeni başladı. En iyi hoca, en iyi kadro gelsin başarırlar. Fenerbahçe bu sene tarihi rakamlara ulaştı. En pahalı kadroyu yapmışız. Olayın matematiği de var. Muhteşem bir kadro yapılmış. Hollanda'da şampiyonluğa oynayan iki takımın en iyi oyuncusunu aldık."

"ADİL BİR SEZON OLMADIĞI İÇİN ŞAMPİYON OLAMADIK"

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"Adil bir sezon olmadığı için Fenerbahçe şampiyon olamadı. Adil sezon olmayınca şampiyon olamadık. Adaletin bozulduğu yerde kaos olur. Adalet bozulduysa ben bundan Galatasaraylının da Beşiktaşlının da memnun olacağını düşünmüyorum. Herkes hakkıyla kazanmak istiyor. Bu sene adalet olmadı, bu bir gerçek."

"BEN BU SİSTEME KUSURSUZ CİNAYET İSMİNİ TAKTIM"

"Etkin olacağımı düşünmesem elimi taşın altına sokmazdım. Önümüzdeki sezon Allah izin verirse adil bir lig yaşanacak. Şuan oluşturulan ortam suni bir ortam. Bu suni ortamın üstesinden gelebilecek bir takım kuracağız. Bu anlattığımız anti Fenerbahçe sistemi suni bir sistem. Fenerbahçe lehine hata yapınca hakem bir daha maç göremiyor. Bir daha yapınca 10 maç göremiyorsun. Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda hatayı sıfırladığın zaman kafanda her pozisyonu aleyhine kullanmaya başlamaz mısın? Sistem bu. Ben bu sisteme kusursuz cinayet ismini taktım."

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"GALATASARAY MAÇINDAKİ GİBİ FUTBOL KATLİAMI GÖRMEDİM"

"Fenerbahçe - Galatasaray maçında hiçbir Galatasaraylı o gün mutlu olmadı hakemin yönetiminden. Hepsi isyan etti. Türk futbol tarihinde ben böyle bir katliam görmedim. 20 dakikada hatalı karttan oyuncu atılsın? Böyle bir örnek görmedim. Öyle bir atıyorsun ki VAR devreye giremiyor. İletişimle çözeceğiz, federasyonla iletişim kurup çözeceğiz. Her şeyimi ortaya koymak için buradayım."

"AZİZ YILDIRIM'IN 'ADNAN HOCACI' SUÇLAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım. Onları ayarlıyorum. Acun, Aziz Yıldırım başkanken çok iyi, başkan değişiyor çok kötü. Benim amacım Fenerbahçe'ye hep destek olmak. Aşığım bu renklere. Ali Koç başkan oldu, ilk işi beni çağırdı 'bir gün kanalını açıp yardım kampanyası yapabilir misin' dedi. Ben de 'bir gün değil üç gün açacağım' dedim. Üç gün boyunca 20 milyon Euro para topladım. Kanalımı Fenerbahçe için kullandırmışım. Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışan biriyim. Kendi kendine beni karalamaya çalışıyor. Ben sokakta yürüyemiyorum ilgiden, sevgiden. Üzücü bir durum."