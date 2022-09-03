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Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi açıklaması: 'Çok önemli bir transfer...'

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#Acun Iıcalı#Fenerbahçe#Transfer Haberleri
Acun Ilıcalıdan Michy Batshuayi açıklaması: Çok önemli bir transfer...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 15:47

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübün Michy Batshuayi transferini değerlendirdi.

Ilıcalı, Belçikalı golcü ile ilgili "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Fifa sıralamasında dünyanın ikinci milli takımının bu Haziran ayında oynadığı son 4 resmi maçta 2 gol 2 asist yapmış bir forvetin Fenerbahçe’ye gelmesi önemli bir olaydır. Bence bu transferi küçümsemek doğru değil küçümseyen de doğru yerde değil.. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi." şeklinde bir paylaştım yaptı.

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Belçikalı golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

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