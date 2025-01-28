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Acun Ilıcalı'dan Marcus Rashford açıklaması: 'Bize önerildi ama..'

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#Transfer#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalıdan Marcus Rashford açıklaması: Bize önerildi ama..
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 14:50

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ismi sarı-lacivertli takımla anılan Marcus Rashford'un kendilerine önerildiğini ancak takımda benzer profilde bir oyuncuları olduğu için 'hayır' yanıtı verdiklerini açıkladı.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan ve ismi sarı-laciverti takımla anılan İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Rashford harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Ancak takımınızda aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir, eğer Rashford gelirse, diğer oyuncu oynayamaz. Rashford bize önerildi, ancak önümüze geldiğinde maalesef 'hayır' demek durumunda kaldık. Mourinho da, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Yani bu transferle ilgili hiçbir alakamız yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Rashford iyi bir oyuncu, ama çok rahat bir şekilde kendisiyle ilgilenmediğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

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18 milyon Euro maaşı olan 27 yaşındaki İngiliz forvetin kulübü ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Acun Ilıcalıdan Marcus Rashford açıklaması: Bize önerildi ama..

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RASHFORD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcus Rashford bu sezon Manchester United ile 24 maça çıkarken 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı

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