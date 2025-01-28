Acun Ilıcalı'dan Marcus Rashford açıklaması: 'Bize önerildi ama..'

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan ve ismi sarı-laciverti takımla anılan İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Rashford harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Ancak takımınızda aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir, eğer Rashford gelirse, diğer oyuncu oynayamaz. Rashford bize önerildi, ancak önümüze geldiğinde maalesef 'hayır' demek durumunda kaldık. Mourinho da, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Yani bu transferle ilgili hiçbir alakamız yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Rashford iyi bir oyuncu, ama çok rahat bir şekilde kendisiyle ilgilenmediğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

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18 milyon Euro maaşı olan 27 yaşındaki İngiliz forvetin kulübü ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

RASHFORD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcus Rashford bu sezon Manchester United ile 24 maça çıkarken 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi.