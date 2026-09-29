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Acun Ilıcalı’dan Manchester City açıklaması: Bu finansal doping!

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#Acun Ilıcalı#Manchester City#Premier Lig
Acun Ilıcalı’dan Manchester City açıklaması: Bu finansal doping
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 12:56

Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Mancehester City’e dair yürütülen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında karar verilen Manchester City dosyasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz ekibinin suçlu bulunmasının ardından konuşan ilk Premier Lig kulüp sahibi olan Ilıcalı, yaşanan süreci değerlendirdi.

Acun Ilıcalı’dan Manchester City açıklaması: Bu finansal doping

Bağımsız bir komisyon, Manchester City'nin finansal kurallarla ilgili 114 suçlamadan sorumlu olduğuna hükmetti. Kulüp ise daha önce olduğu gibi kuralları ihlal ettiği iddialarını reddederken, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Manchester City'nin durumunu doping örneği üzerinden değerlendirdi. Ilıcalı, "Suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı’dan Manchester City açıklaması: Bu finansal doping

Hull City'nin sahibi, yüksek harcamaların rekabet dengesini bozabileceğini belirterek, "Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırım uygulanmalı" dedi.

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Ilıcalı ayrıca kulüpler arasındaki ekonomik farkın zaten büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizim İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olmamız mümkün değil ama buna saygı duyuyoruz. Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor ve bu adil değil" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı’dan Manchester City açıklaması: Bu finansal doping

 

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#Acun Ilıcalı#Manchester City#Premier Lig

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