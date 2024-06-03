Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho transferi hakkında açıklama: Koşa koşa geldi, 3-4 yıldız katılacak

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Trendyol Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun transferi hakkında açıklamalar yaptı.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho izdihamından ekranlara yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı.

Acun Ilıcalı, ''Jose Mourinho gibi marka bir ismin Fenerbahçe'ye gelmesi büyük bir gururdur. Fenerbahçe öyle bir kulüp ki, Jose Mourinho bile koşa koşa geliyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör, ikna etmek zor olmadı sadece inandırmak gerekti. Başkanımız Ali Koç bu zaman diliminde şov yaptı'' ifadelerini kullandı.

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKA"

Çok önemli bir markayı takımın başına getirdiklerini kaydeden Ilıcalı, "Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı. Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor." diye konuştu.

"3-4 TANE DÜNYA YILDIZI GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜN"

Transferlere ilişkin konuşan Ilıcalı, "Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var." dedi.