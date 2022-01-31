Acun Ilıcalı'dan Hull City paylaşımı!

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Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alırken teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi.

İlk maçına Swansea karşısında çıkan Şota Arveladze, İngiltere kariyerine galibiyetle başlarken Hull City ise Ilıcalı'nın satın almasının ardından çıktığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Blackburn ve Bournemouth galibiyetlerinin ardından Swansea'yi de mağlup eden Ilıcalı'nın Hull City'si, Fenerbahçe'den de Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son Swansea galibiyetinin gollerini sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, "Takım çalışması" notunu düştü.