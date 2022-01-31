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Acun Ilıcalı'dan Hull City paylaşımı!

#Hull City#Acun Ilıcalı#Swansea
Acun Ilıcalıdan Hull City paylaşımı

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin Swansea'yi 2-0 mağlup ettiği maçın gollerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alırken teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi.

İlk maçına Swansea karşısında çıkan Şota Arveladze, İngiltere kariyerine galibiyetle başlarken Hull City ise Ilıcalı'nın satın almasının ardından çıktığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Blackburn ve Bournemouth galibiyetlerinin ardından Swansea'yi de mağlup eden Ilıcalı'nın Hull City'si, Fenerbahçe'den de Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son Swansea galibiyetinin gollerini sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, "Takım çalışması" notunu düştü.

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Swansea

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