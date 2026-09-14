Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı: 'Bir Türk yapamaz, edemez' dediler!'

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Premier Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Hull City'de yüzler gülüyor. Chelsea ve Manchester United gibi iki güçlü rakiple karşılaşmasına rağmen 8 puan toplayan İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HT Spor'a konuşan Ilıcalı, kimselerin kendilerine inanmadığı ve ligde kalabilmek için 37, 38 puanın yeterli olabileceğini söyledi.

İşte Ilıcalı'nın açıklamaları;

"ŞU AN TAMAMEN RÜYADAYIZ"

"Çok mutluyuz. Açıkçası hesabımızda 8 puan yoktu. Hem Chelsea hem de Manchester United ile oynayacaksınız; ikisi de Şampiyonlar Ligi takımı. Bu yüzden 8 puan bizim hesabımızda yoktu. Çocuklar çok enteresan bir performans ortaya koydu. Geçen seneden 8 oyuncumuzu oynatıyoruz. 18 transfer yaptık ama daha onları takıma sokmadık. Bu 8 oyuncumuzla şu anda rüyadayız. Eski çocuklar o kadar güzel bir enerjiyle oynadılar ki şu an tamamen rüyadayız"

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"BİR TÜRK YAPAMAZ, EDEMEZ DEDİLER"

"Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Başarmayı seven biriyim. Hep 'Yapamazsınız, edemezsiniz, düşersiniz' dediler. Bu sözler hem bizi hem de çocukları motive ediyor. 'Bir Türk yapamaz, edemez' lafları İngiltere'de çoktu. Önce 'Çıkamazsınız' dediler, çıktık. Çıktıktan sonra da 'Yapamazsınız' yorumlarını çok okudum. Herkes Hull City'nin düşeceğini söyledi. Biz takımı çıkarttık. Ben çocuklarla gurur duyuyorum. Çıkmak çok zordu ama çıktık. Şimdi yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

JAKIROVIC SÖZLERİ

"Dünya üzerinde benden başka bir başkanın Jakirovic'i Championship'e getireceğini düşünmüyorum. Hocamız mükemmel bir insan. Ancak İngiltere'deki kulüp yöneticilerinin radarına girecek bir yerde değildi. Çalıştırdığı ligler Hırvatistan Ligi, Bosna Ligi ve Slovenya Ligi'ydi. Üstelik Türkiye'de de Kayserispor'u çalıştırdı. Açıkçası ne kadar konsantre olduğunu görebiliyorlardı. Benim için Allah'ın bir lütfu. Kendisi Türkiye'ye geldi, Türkiye'de hocalık yaptı. Ben de oynattığı oyundan etkilendim."

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"KIBRIS'A GİTSEYDİ ONU YAKALAYAMAZDIK"

"Kıbrıs Rum takımına giderken son dakika bir aksilik çıkıyor. Sonrasında Kayserispor'a geliyor. Kıbrıs Rum tarafına gitseydi biz onu yakalayamazdık. Türkiye'de oynattığı futboldan etkilendim ve ekibe söyledim. Bizim İngiliz ekibinin de haberi yoktu. Açıkçası İngilizler Türkiye Ligi'ni çok takip etmiyor. Sonra onları da ikna ettim, 'Olabilir' dediler. Hocamızla görüştüm, etkilendim ve ona güvenerek bir yola çıktık. Devamında da sözleşmesini uzattık. Çok mutluyuz."

TRANSFERLERDE İMZASI VAR

"Bunlar benim görüşlerim. Doğduğumdan beri futbol dünyasının içerisindeyim. Futbola karşı aşırı bir ilgim var. Candaş ile sohbet ederken de söyledim, 'Belloumi diye bir oyuncu var, izle' dedim. Yarı finalde bizi çıkaran golü attı, dün de Chelsea'ye iki tane gol attı. Philogene'i de aynı takıma 20 milyon pounda sattık. Benim için en büyük başarı buydu. McBurnie'yi çok beğeniyorum. İki ay kovaladım, geldi bize ve finalde Premier Lig'e çıkaran golü attı. Belloumi'nin üzerinde de özellikle duracağım. Olağanüstü bir topçu. Onu tavsiye ederim."

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"PUAN HESABI İÇİN ÇOK ERKEN"

"Premier Lig için şu anda bir puan hesabı yapmak çok erken. Manchester City, Arsenal gibi takımlar çok puan kazanacak, aşağıdaki takımların puanları düşecek. Ama şu anda bir puan hesabı yapmam tek kelimeyle imkânsız. Allah bizi puan hesabı yapmak zorunda bırakmasın."

"37-38 PUAN YETERLİ OLABİLİR"

"37-38 puanın da ligde kalmak için yeterli olabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu hesapları yapmaya gerek kalmaz. Jakirovic de formda bir performans sergiliyor. Crystal Palace'ın puanı az, Fulham'ın da puanı az. Bunları gözeterek yolumuza devam edeceğiz. Bu iş biraz da son 10 haftanın işi olacak. Belki de o zaman kaç puanın Avrupa'ya götüreceğini hesaplıyor olacağız. Belki bize böyle bir piyango çıkar."