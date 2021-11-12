Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması! 'Satın alma sebebim...'

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Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, Daily Mail gazetesinden Barry Cooper'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı

İLERİDE BİR KULÜP

İngiltere'deki tüm kulüplere tek tek baktığımda, bir şey beni Hull City'e çekti. Finansal olarak diğer kulüplere baktığımda, Hull City'nin gerçekten ileride bir kulüp olduğunu gördüm

MESUT ÖZİL'E KARŞI OYNADILAR

Hull City'i Premier Lig'de üst sıralara oynadığı dönemden hatırlıyorum. Herkes bana Hull City'nin nasıl bir kulüp olduğunu soruyordu. Mesut Özil'e karşı oynadıkları Federasyon Kupası finalini hatırlıyorum. O finalde şanssızdılar

İSTANBUL'A ÇOK BENZİYOR

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Hepimiz futbolu çok seviyoruz, futbol delisiyiz. Takımın renkleri harika, sembolü harika, şehir harika ve küçük bir İstanbul'a benziyor. Şehrin içinde nehirler var, Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprü var, Humber Köprüsü. İki şehir de deniz kıyısında ve sayabileceğim bir sürü benzerlik var. Hull'da çok iyi bir enerji hissettim. Şehirle ilgili her şeyi gerçekten çok sevdim.

PARA KAZANMAK İÇİN GELMİYORUM

İngiltere'ye para kazanmak için gelmiyorum. Ben ve ekibim sadece başarı için geliyoruz. Bütün ruhumuz sadece başarıyla besleniyor. Başarıdan daha önemli bir şey yoktur. Elbette başarılı olmak için her şekilde hazır olmalısınız. Bu yüzden başarılı olmak için çok motive olduğumuzu söyleyebilirim. İngiltere'de eğlenmek için bir kulüp satın almıyorum. Başarı için ölüyoruz ve bu bizim stratejimiz.