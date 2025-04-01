Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a cevap: 'Skandal bir açıklama! Hafıza kaybı desen...'

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Ilıcalı'nın açıklamaları;

'FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'

'Çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek çok az söz vardır. Futbolcularımıza güveniyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor.'

TARAFTARA MESAJ: MAÇTA BUNU BEKLİYORUZ

"En önemli mesajımız taraftarlarımıza; taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Kadıköy'de 12. adam olduklarını hep hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz. Maça konsantre olarak o gücü hissettirmelerini bekliyoruz. Futbolcularımızın enerjisi, taraftardan etkileniyor. Takımımızı 90 dakika boyunca ölümüne destekleyelim. O coşkuyu hep hissettirelim. Futbolcularımızın performansına katkıda bulunalım."

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'SKANDAL BİR AÇIKLAMA'

"51. kez söyleyeyim demiştim, 52. kez söylüyorum; yabancı hakem istiyoruz. İbrahim Hatipoğlu skandal bir açıklama yaptı. Hafıza kaybı desen çok kolay değil... Bilgi eksikliği desen çok olmaz böyle şeyler. Bence tam anlamıyla skandal olan cümle şu; 'Bizim iç saha maçında hakem konusunda avantajımız vardı, rakibimiz algı yarattı ve yabancı hakem geldi'. Şunu sormak istiyorum, sizin hakem konusunda nasıl bir avantajınız vardı? Biz de zaten iki yıldır bunu söylüyorduk... Bir Galatasaraylı yönetici bunu söylerse bizi doğrulamış olmuyor mu? Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem istiyoruz. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, iç sahadaki hakem avantajımız diyor. Çıksınlar bir şey desinler ben de güleyim yani!"

'FİNAL YÖNETEN HAKEMİ BİLE İSTEMEDİLER'

"Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakemi istemediler. İtiraz ettiler, ortalığı birbirine kattılar. Şimdi bu hakemi de istemediler. Hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz? Galatasaraylı olduğu muhtemel olan hakemimize aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?