Acun Ilıcalı'dan Galatasaray ve İbrahim Hatipoğlu açıklaması

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bu sezonki hakem kararlarının iki kulübün seçeceği yabancı hakemler tarafından değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılması konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamada kısa süre sonra İbrahim Hatipoğlu bir paylaşım yaparak; "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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Bunun üzerine Acun Ilıcalı bir paylaşım daha yapıp özetle yaşananları anlatmış ve bugün açıklama yapacağını dile getirmişti.

Ilıcalı, FB TV'ye konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dün sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.



Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"YABANCI HAKEMLERİ BULDUK"

Biz nezih bir şekilde konuşurken, o sırada Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra Galatasaray hesabından bizi işaret eden çirkin bir paylaşım geldi. Açıklama geldi. Gönderme var bize. Sayın Hatipoğlu dedim, biz böyle güzel bir diyalog içindeyiz, siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz bir yandan. 'Benim o açıklamadan haberim yok' dedi. "Peki" dedim. "Haberiniz yoksa ne diyeyim" dedim. O sırada Fenerbahçe'ye saldıran açıklamalar geliyor Galatasaray'dan. Devam ettim. Hakemimiz hazır dedim. "Biz daha hakem bulamadık." dediler, 1 hafta böyle geçti. 2. hafta hakem geliyor artık dedim, biz niye bu işi 1 haftada bitirmedik belli değil. İkinci hafta oldu, biz daha hakem bulamadık dedi. Sayın Hatipoğlu dedim, yurt dışından hakem bulmak zor değil, isterseniz biz bulalım dedim. "Siz bulursanız olmaz" dedi.

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"HER ŞEYDE ANLAŞTIK, BEN DE AÇIKLAMA YAPTIM"

'Siz bulun, tamam' dedim. 'Bana 1 gün süre verir misiniz?' dedi. Ertesi gün beni aradı, 'Tamam hakem bulduk.' dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da tamam dedik. Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, 'Markus Merk için şu tarih uygun' dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım 'Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey.' dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı 'Ne oldu ne oldu' diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına 'Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara' dedim.

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"ARKADAŞLARIM 'ONLAR GELMEZ' DEDİLER"

Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı "Onlar gelmez" diyorlar. "Hayır karar verdik." diyorum, "Gelmezler" diyorlar. "Hakemleri belirledik" diyorum, "Gelmez onlar" diyorlar. "Yok bir şey bulur gelmezler" dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler "Gelmez" dedi. Tweet attım, yine "Gelmez onlar" dediler. Tweetten sonra açıklama, "Sinsilik, bir plan var, yok şöyle." falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var. Eski bir Galatasaray yöneticisinin 'Teraziden kaçan hırsızdır' diye bir sözü var. Ben kaçmazlar dedim ama tecrübeliler haklı çıktı. Her şeyde anlaşmışız, açıklama yapınca 'Bize sormadan açıklama yaptınız' dediler. Her şeyde anlaşmışız zaten.

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"İNSANLARI BİLGİLENDİRMEMDE NE PROBLEM VAR"

Çok mu gizli bir konu bu. Bu konuda Galatasaray'ın bize olumlu cevap vereceğini, Galatasaray yanlısı hesaplardan okuduk. İbrahim Bey bana yanıt vermeden önce ben sosyal medyadan okudum olumlu cevap verecekler diye. Siz de iletişim olarak gizlilik öngörmemişsiniz ki, siz de açıklama yapmışsınız. Bir şey saklamıyoruz. İletişimde insanların bilgilendirilmesinin ne problemi var.

"HODRİ MEYDAN! BİR KEZ DAHA ÇAĞIRIYORUM"

Bir kez daha Galatasaray'a çağrıda bulunuyorum, milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemleri getireceğiz, yurt dışından hakem ya da hakemlere pozisyonları getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz, biz kendilerini davet edeceğiz, pozisyonlarınızı getirin, beraber koyalım, katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin, gösterelim. Sonra bu pozisyon niye yok demeyin. Hodrimeydan! Hem katılmayıp işi sulandırmaya kalkmayın. Yönetici olduğum günden beri beni karalıyorsunuz. Gülüyorum. Doğrunun peşindeyiz. Kendimiz için değil her takım için adalet, her takım eşit olsun. Bunun mücadelesindeyiz. Sizden yabancı hakeme inceletme teklifi geldi, biz kabul ettik. Ortada yoksunuz.

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"BELKİ ARALARINDA BİR SORUN VARDIR"

Yine 'Şöyle dedin, bize sormadan açıklama yaptın.' falan demeyin. Durumla ilgili bilgi verdim. Anlaştığımız şeyin somut tarihini verdim. Milli takım arası dediniz, milli takım arası dedim. Ne buldunuz da böyle bir tepki verdiniz. Kendi aralarında problem vardır belki, çözerlerse bekleriz.