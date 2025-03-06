Acun Ilıcalı'dan Galatasaray maçı için yabancı hakem iddiası!

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmeleri üzerine Rangers maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"KUPADA YABANCI HAKEM İÇİN İSTEK GELİYORMUŞ, İNŞALLAH"

Galatasaray ile olan eşleşmeyi değerlendiren Acun Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız." şeklinde konuştu.

"FAVORİYİZ AMA..."

Rangers maçı ile ilgili görüşlerini paylaşan Ilıcalı, "Maçlardan önce öngörüde bulunmuyorum. Bir maçtan önce başıma bir şeyler geldi. Avantajlı bir skor umuyorum. Takım istim üstünde. Bizi gururlandırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Dışarıda kalanın destek vermesi kadronun gücünü artırıyor. Favoriyiz ama futbol bu. İnanıyorum. Kazanırız." dedi.

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