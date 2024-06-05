Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar! Transfer politikası, Mourinho ve Aziz Yıldırım'a yanıt...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için yarış devam ederken Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e konuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Koyu bir Fenerbahçeliyim demek başka takımlar kahrolsun demek değil. Futbolun paylaşarak güzel olduğunu düşünen bir Fenerbahçeliyim. Hepimizin Türk futbolu olarak aynı yerde rekabeti yaşayıp şampiyon olan bir takımın ortaya çıkmasını dileyen bir Fenerbahçeliyim. Her zaman elimden geldiğince Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya çalışıyorum.

ENKAZ KALDI

Ali Koç geldiği gün Fenerbahçe 621 milyon euro borçtaydı. Fenerbahçe'nin stat geliri önden alınmıştı. Olduğu dönem boyunca stat geliri hiç alamadı. Onun dışında borç var. Borç faiz demektir bizim gibi ülkelerde. Bunun faizi yok mu? Bu takımın geliri ne olacak da ne yapacaksın. Dünyanın batma riski en yüksek kulübü seçilmiş. Aziz Yıldırım döneminden bir enkaz Ali Koç'un üstüne kalmış. Bu enkazı almış, 3 sene boyunca bunu nasıl düzeltirim diye uğraşmış ve son 2 senede bunun meyvelerini aldı. Ali Koç'tan beklediğimiz yıldızlar gelmeye başladı.

Haberin Devamı

AZİZ YILDIRIM'IN BIRAKTIĞI FENERBAHÇE...

Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu... Bu bir gerçek! 2018’de 621 milyon euro borcumuz var, 75 milyon euro kadro değerimiz var. 2024’te borç indi 300 milyon euro’ya kadro değeri çıktı 200 milyon euro’ya. Ali Koç da çok hata yaptı ama kötü niyetli hata yapmadı. Fenerbahçe'nin çıkarlarını kasten zedeleyecek hata yapmadı. Kulübü tefecilere peşkeş çekmedi. Önden para alıp 20 milyon dolarını buhar etmedi.

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Aziz Yıldırım’ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok? Aziz Bey, bana iftira atabilirsin. Ama Fenerbahçe Kulübü’ne iftira atamazsın. İrfan Can transferinde kulübü şikayet ediyorsun. Şimdi de ‘Menajere açıktan para verdiler’ diyorsun. Fenerbahçe taraftarı bunları unutmaz. Aziz Yıldırım, Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Hayatımda hiç o ülkeye gitmedim. Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok. Bana yapılanı başkası yapsa çok ağır konuşurum ama sonuçta Fenerbahçe başkanlığı yapmış birine bir şey söylemek istemiyorum.

Haberin Devamı

MARIO BRANCO, AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞIR MI?

Aziz Yıldırım'ın bu ifadesi Branco'ya ulaşmış. Branco bana ‘Ali Koç yoksa ben de yokum.’ dedi.

BÜYÜK BİR KADRO KURACAĞIZ

Seçimden önce oyuncu açıklamak büyük yanlış. Jose Mourinho inanılmaz bir kadro düşünüyor. Hocamızın hassas olduğu konu takımımızı yavaş buluyor, hızlandırmak istiyor. Ofansta bir hız eksikliğimiz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili öyle isimler var ki.. Branco isimler gösteriyor, çok şaşırıyordu. Bu isimler doğru isimler. Seçim kazanacağız diye 5 güne transfer getirmek mi yoksa Avrupa'da bizi başarıya götürecek transferler mi? Başkanımız dürüstlükten artık başka evreye geçmiş. Hayalini söylemeyi suç zannediyor. Bunu söyleyip yapamazsak hayal kırıklığı olur diye düşünüyor. Fenerbahçe'ye çok iyi isimler gelecek. Büyük bir kadro kuracağız. Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak.

Haberin Devamı

SZYMANSKI'YE BAYILIYOR

Hocamız Szyamanski'ye bayılıyor. Mourinho bize ‘Szymaski’i izlediğim keşke benim takımımda olsa dediğim bir oyuncuydu’ dedi. Bizim kadromuzda olmasına çok şaşırdı. Sizde olduğunu görünce acayip mutlu oldum dedi.

MERT HAKAN KALACAK GİBİ

Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu.