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Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama! "Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırdık..."

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Shelbourne#Hull City
Acun Ilıcalıdan flaş açıklama Shelbournede olan yatırımlarımızı sonlandırdık...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 12:59

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'de olan yatırımlarını sonlandırdıklarını açıkladı.

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İngiltere'nin Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, yatırımlarına dair yeni kararını duyurdu.

Hull City ile birşikte İrlanda'nın Shelbourne ekibine de yatırım yapan Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'dan yapılan açıklama;

"İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."

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#Acun Ilıcalı#Shelbourne#Hull City

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