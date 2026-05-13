Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sözleri: 'Ben bu dünyadan uzak olduğum için bugün Hull City ile final oynuyorum'

İngiltere'de sahibi olduğu Hull City'nin play-off finaline kalması sonrası gözleri yeniden üzerine çeken Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuşan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalardan öne çıkanlar...

"TÜRKİYE'DE LİGİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ben şahsen Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. O yüzden de sportif başarısızlık evet var ama, 'Adil bir sistem var mı?' diyorsanız, çok adil olduğunu düşünmüyorum..."

"İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLARIN DIŞARIDAKİLERDEN DAHA ÇOK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

"Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamıza kırıldığım çok an var. Karşı tarafın saldırılarını göze alarak ben bu mücadele için Fenerbahçe’ye talip oldum o göreve ama kendi içimizdeki düşmanların dışarıdakilerden daha çok olduğunu gördüm. Mesela Talisca 30 gol atıyor hala tartışılabiliyor. 30 atarsan tartışılıyorsun mesela, 50 atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe'de böyle bir ruh hali var..."

"HALA 'TEDESCO KALMALIYDI' DİYENLER VAR!"

"Bu seneki hocamız kusura bakmasın başarılı olamadı. Beraberlik beraberlik Türkiye'de kabul edilmeyen bir sonuç. Hala bu hoca kalmalıydı diyenler var. Ben bu dünyadan uzak olduğum için bugün Hull City ile final oynuyorum."

"PEREIRA DİYE BİR ADAM GELDİ..."

"Vitor Pereira diye bir adam geldi. En güçlü kadroyu şampiyon yapamadı. Ondan sonra bir daha geldi. 2. sene Aralık'ta 15 puan fark yedik Trabzon'dan. Bugün okusan 'Vitor Pereira çok iyiydi' derler. Yani böyle bir grup var Fenerbahçe'de."

SEÇİM KONUSUNDA YORUM YAPMADI

"Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu anda izliyorum gelişmeleri. Açıklamalarla Hull City'nin önüne geçmek istemiyorum."