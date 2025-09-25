Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Kariyerimin en zor yılıydı'

Haberin Devamı

Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı , AB Talks programında açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

'GEÇEN SEZON HAYATIMDA İLK DEFA ZORLANDIM'

"Bu sene zorlandım. Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Dünyanın en büyük kulübü. Futbolu, basketbolu, süper bir güç gibi düşün. Çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak...

'BU BENİM MEĞERSE YOĞUN ZAMANIM DEĞİLMİŞ ONU ANLADIM'

Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum çekim yapıyorum 5 gün, Hull City'nin öbür maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull, tekrar Dominik. Bu benim meğerse yoğun zamanım değilmiş onu anladım.

'ZAMANSAL OLARAK BENİ ÇÖKERTTİ'

Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı diyebilirim."