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GeriFutbol Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
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Haber Giriş: 13.06.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra galibiyette başrol oynayan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisi kurtaran kaptan" mesajıyla paylaştı.

Fenerbahçeli ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra galibiyette başrol oynayan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisi kurtaran kaptan" mesajıyla paylaştı.

Acun Ilıcalıdan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

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