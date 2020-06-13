Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra galibiyette başrol oynayan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisi kurtaran kaptan" mesajıyla paylaştı.
Fenerbahçeli ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra galibiyette başrol oynayan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisi kurtaran kaptan" mesajıyla paylaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle