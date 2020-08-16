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GeriFutbol Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbolu bırakan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu için bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."

Acun Ilıcalıdan Emre Belözoğlu paylaşımı

Acun Ilıcalıdan Emre Belözoğlu paylaşımı

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