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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbolu bırakan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu için bir paylaşım yaptı.
Acun Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."
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