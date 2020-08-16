Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."

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