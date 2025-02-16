Acun Ilıcalı'dan derbi için yabancı hakem çağrısı: 'Galatasaray sıcak bakıyor!'

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Asbaşkan Acun Ilıcalı, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"FENERBAHÇE TARAFTARININ GÜCÜNÜ GÖRDÜK"

"Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Tüm Fenerbahçeliler'in gelmesini ve bu muhteşem ortamı yaşamasını istiyorum. Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük, olağanüstü bir ses ve enerji. Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu. Takımımızı başından sonuna destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz."

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"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

"Kasımpaşa takımını ve oyuncularımız tebrik ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Türkiye Kupası'nı kazanan basketbolcularımızı kutluyoruz. Helal olsun diyoruz. Atletlerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlayıp akşama kadar başka branşları seyrediyorsunuz, bitmiyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Futbolda çok iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda Türkiye'de çok farklıyız, çok öndeyiz. Bu ayrı bir gurur."

"SEKİZ OYUNCUMUZUN EKSİK OLMASINA RAĞMEN..."

"Kadro derinliğimiz için mutluyuz. Sekiz oyuncumuz eksikti. Kulübedeki saysam ilk 11'de oynamayacak çok az oyuncu var. Bu da doğru yatırımlar yaptığımızı gösteriyor. Tüm oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda bekleyenlerin sevinçlerini görünce gururlanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz."

"GALATASARAY SICAK BAKIYOR"

"Bence maçta hakemlik konu yoktu. Konuşmamıza gerek yok. Hakemlik bir pozisyon yok bu maç özelinde. Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Söyleyeceğim şu olabilir; rakip takımdan da Sayın Hatipoğlu, yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da teknik direktör, yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş'ten açıklama gelmişti. Rakip takım sıcak baktığını söylüyor, biz de sıcak bakıyoruz. Takdir federasyonumuzun. TFF değerlendirecek ve doğru kararı verecektir. Biz fikrimizi söyledik. Galatasaray cephesi 'sıcak bakıyoruz, hakemin iyisi olsun' dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü var. Adalet istiyoruz. Adaleti, dünyanın en iyi hakemleri sağlayacaktır. Bu konuya bakış açımız belli."

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