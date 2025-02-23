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Acun Ilıcalı'dan çıkan iddialara yanıt!

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#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe#Wanda Nara
Acun Ilıcalıdan çıkan iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 18:53

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi ile ilgili çıkan iddialara kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından kendisi adına çıkan iddilara yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."

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#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe#Wanda Nara

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