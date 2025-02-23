Acun Ilıcalı'dan çıkan iddialara yanıt!

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından kendisi adına çıkan iddilara yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."