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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a tepki: Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım
Acun Ilıcalıdan Aziz Yıldırıma tepki: Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 23:47

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Fenerbahçe'de mevcut Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım. Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş." dedi.

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım

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