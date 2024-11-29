Acun Ilıcalı'dan Anderson Talisca için açık kapı ve En-Nesyri açıklaması: 'Bitti ve aldık diyemem ama...' | 'Bize çok fayda sağlayacak!'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'i bulmuş ve sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı - lacivertlilerin zaferi sonrası asbaşkan Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ilıcalı; Anderson Talisca transferi, UEFA Avrupa Ligi, Slavia Prag maçı ve Youssef En-Nesyri ile ilgili konuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:

ANDERSON TALISCA SÖZLERİ

"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Ancak yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız."

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"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli."

"ÇOK CİDDİ EKSİKLERİMİZ VARDI"

"Yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum, hep de yüksek görüyorduk. Ancak futbol bu. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız. Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz. Bu kadar eksikle, böyle bir deplasmanda alınan 3 puan çok mutlu etti."

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"EN-NESYRI ÇOK FAYDALI OLACAK"

"Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."