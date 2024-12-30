Acun Ilıcalı'dan '3 yıldız transferi' sözleri

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan "3 yıldız transfer yapacağız" ifadelerini kullanmadığını belirtti.

Haberde, Acun Ilıcalı'nın, "Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım. 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz" ifadelerini kaydettiği kaydedildi.