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Acun Ilıcalı'dan '3 yıldız transferi' sözleri

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Transfer
Acun Ilıcalıdan 3 yıldız transferi sözleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 20:37

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan "3 yıldız transfer yapacağız" ifadelerini kullanmadığını belirtti.

Haberde, Acun Ilıcalı'nın, "Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım. 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz" ifadelerini kaydettiği kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Transfer

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