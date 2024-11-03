Acun Ilıcalı: Yapının ne olduğunu gördünüz işte

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Trabzon emniyetine teşekkür ediyoruz. Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlemi almayı gerektirecek bir durum da olmadı. Biz tansiyonun düşmesini istiyoruz. Rekabeti saha için de ölümüne yapalım ama dışına çıkmasın. Yeni bir hakem rezaleti diyeceğim. İnancım kalmadı demiştim.

Yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Aleyhimize ve lehimize skandal kararlar var. Genç bir hakemimiz maçı yönetmeye çalıştı ama izin vermediler. Bugün maalesef hakem tarafından futbol katledildi. VAR'dan bütün rezaletler ortaya çıktı. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan bir pozisyonu verilmedi.

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Trabzonspor'un da hakkı yenmesin. Trabzonspor'un hakkı yendi diye bize infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye bir operasyon yapılmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye bize de bir operasyon yapılmasın. İşte Türk futbolunun şu anki hali bu. Daha da fazla konuşmak istemiyoruz. Bugün taraftarımız burada olamadı belki ama kalplerini gönüllerini yolladılar. Desteklerini her zaman hissediyoruz.

Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti sonra Beşiktaş maçında katletti. Atilla Karaoğlan Samsun'da katletti. Geldi burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa çıksın. Biz federasyonun alacağı kararlara güveniyoruz. Yapının ne olduğunu gördünüz işte, alın size yapı."