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Acun Ilıcalı ve Mesut Özil, Fenerbahçe,Rizespor maçını birlikte izledi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Rizespor maçını tirbünden birlikte takip etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, mücadeleyi tribünden takip etti.
Yıldız futbolcunun transferinde rol oynadığı belirtilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Mesut'un yanında tribündeki yerini aldı.
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