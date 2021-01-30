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GeriFutbol Acun Ilıcalı ve Mesut Özil, Fenerbahçe,Rizespor maçını birlikte izledi!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil, Fenerbahçe,Rizespor maçını birlikte izledi!

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Acun Ilıcalı ve Mesut Özil, Fenerbahçe,Rizespor maçını birlikte izledi!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Rizespor maçını tirbünden birlikte takip etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, mücadeleyi tribünden takip etti.

Yıldız futbolcunun transferinde rol oynadığı belirtilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Mesut'un yanında tribündeki yerini aldı.

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