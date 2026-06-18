Acun Ilıcalı ve Galatasaray, transfer masasında! Anlaşma yakın

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Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gündem yeni transferler.Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gündem yeni transferler.





Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, bir süredir peşinde olduğu Danimarkalı stoper Nelsson'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İngiliz ekibinin, sarı-kırmızılı yönetimle temaslarını sürdürdüğü ve transfer konusunda oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

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GALATASARAY'IN İSTEĞİ NET

Galatasaray cephesi, 27 yaşındaki savunmacının bonservisi için 10 milyon Euro talep ederken, Hull City'nin ilk teklifinin 4 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Taraflar arasında rakamsal fark bulunsa da görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Teknik heyetin gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Nelsson'un da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu nedenle transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.