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Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek selamlaştı, Dzeko-Barış Alper rakip oldu

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek selamlaştı, Dzeko-Barış Alper rakip oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:42

Fenerbahçe ve Galatasaray camiasından önemli isimler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü için İstanbul Pendik'te özel bir maç organizasyonu yapıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip tokalaştı.

Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek, bu haftaki maçların ardından sert açıklamalar yapmış, camialar karşılıklı suçlanmıştı. 

DZEKO VE ALPER YILMAZ SAHADAYDI

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.

Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek selamlaştı, Dzeko-Barış Alper rakip oldu

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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