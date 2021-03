Acun Ilıcalı Türkiye'den takım satın alacak mı? Fenerbahçe başkanı olacak mı? Açıkladı...

NTV'de yayınlanan 'O Anın Hikayesi' isimli programa katılan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'den takım sahibi olmayı düşünür müsünüz? Böyle bir girişiminiz olur mu?

Olmaz. Ülkemizdeki futbol anlayışından mutlu değilim. Futbolu benim gibi göremeyen insanlar oldukça üzülüyorum. Futbolun bizi birleştirmesi lazım. Dün gece Murat Boz, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç futbol oynadık. Maç nasıl iddialı geçti anlatamam ama maç sonrasında oturup maçı konuştuk, güldük eğlendik. Futbolun bir eğlence olduğunu anlasak da gerilmesek, kötü hisler beslemesek ne güzel olur. Benim en yakın arkadaşım Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı. Hepimiz başka kulüpler tutabiliriz. O kulüplerle ilgili farklı düşüncelerimiz olabilir. Ben hayatımda Galatasaray veya Beşiktaş'la ilgili kimseyi kızdırmadım. Fenerahçeliyim, takımımı seviyorum ama bu yüzden diğer takımlı taraftarları üzemem. Kulüpten ötürü alerji oluşmuyor bende. Dostluklarım da v

"Hedefim Premier Lig takımı almak"

Hollanda'daki takım sahipliğimle bu işi öğreniyorum. Amacım bu işi tam anlamıyla öğrendikten sonra İngiltere Premier Lig'den bir takım almak ve o takımla başarıyı yakalamak. Bakalım hayırlısı.

Fenerbahçe'ye başkan olur musunuz?

Şu anda Ali Koç başkanımız kendisini Fenerbahçe'ye adıyor. Ben de istendiği her zaman ve her konuda kulübe yardım etmeye çalıştım. Sağ olsun o da bana çok güvendi. Birçok konuda birlikte güzel şeyler yaptık. Fenerbahçe olarak böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Dünyanın en iyi başkanını da getirseniz kazanma garantiniz yok. Manchester City'nin bütçesine bakın ama Avrupa'da başarı yok. Başkanımız sabah Fenerbahçe diye kalkıyor, yatana kadar bütün enerjisini veriyor. Böyle bir başkan varken başkanlığı düşünmem söz konusu değil. Ben şu anda başkanımızın emrinde, istediği her şeyi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI FORTUNA SITTARD'IN SON DURUMU

Acun Ilıcalı'nın Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden takımı Fortuna Sittard, bu sezon 27 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 34 puan toplamış durumda. Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie'de 11. sırada yer alıyor.

