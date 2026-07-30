×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı transferi canlı yayında duyurdu: Hull City kulüp rekoru kırılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Acun Ilıcalı#Hull City
Acun Ilıcalı transferi canlı yayında duyurdu: Hull City kulüp rekoru kırılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 16:14

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'in transferi için kulübü Olympiakos ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

10 yıl aradan sonra Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şu ana dek kaleci Jack Butland, sol bek Matt Targett, Ekvadorlu ön libero Óscar Zambrano ve Hidemasa Morita'yı kadrosuna katan Turuncu-siyahlılar, kulüp tarihine geçecek bir transfer daha gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınAcun Ilıcalıdan transfer itirafı ‘Türkiye Ligi’nin yüzde 90’ına kapalıyız’Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! ‘Türkiye Ligi’nin yüzde 90’ına kapalıyız’Haberi görüntüle

TZOLAKIS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Hull Live'ın haberine göre; Hull City, Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'in transferi için kulübü Olympiakos ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

4+1 yıllık anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki genç file bekçisini sağlık kontrolünden geçiren Hull City'nin kısa süre içinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı transferi canlı yayında duyurdu: Hull City kulüp rekoru kırılacak

Haberin Devamı

BONUSLARLA BİRLİKTE 20 MİLYON EURO

Efsyn'in haberine göre; Hull City bu transfer için Olympiakos'a 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, anlaşma çerçevesinde 2.5 milyon euroluk da bonuslar bulunuyor.

KULÜP REKORU KIRILACAK

Transferin resmileşmesinin ardından Tzolakis, 10 yıl önce yaklaşık 15 milyon euroya Tottenham'dan transfer edilen Ryan Mason'ı geride bırakarak Hull City tarihinin en pahalı transferi olacak.

Acun Ilıcalı transferi canlı yayında duyurdu: Hull City kulüp rekoru kırılacak

ACUN ILICALI AÇIKLADI: "BU AKŞAM İSTANBUL'A GETİRMEK İSTİYORUZ"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tzolakis'i açıkladı.

Yunan kaleciyi çok beğendiğini söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Tzolakis için uçağımı yolladım. Bu akşam İstanbul'a getirmek istiyoruz. Tzolakis çok kaliteli bir kaleci."

PERFORMANSI

Alt yapısından yetiştiği Olympiakos'ta 2019'a A takıma yükselen Tzolakis, kırmızı-beyazlı forma altında çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise 105 gol yedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Acun Ilıcalı#Hull City

BAKMADAN GEÇME!