Acun Ilıcalı: Tiyatro olmazsa şampiyon oluruz

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakem hatalarını değerlendirme konusunda polemik yaşadığı Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’na sert sözlerle yüklendi: “Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım! Teklif G.Saray’dan geldi. İbrahim Hatipoğlu, ‘Son iki sezona yabancı hakemler baksın’ dedi. Biz de kabul ettik. Devamında Hatipoğlu, benimle görüştü.

SEVGiSiZ HATiPOĞLU!

En son kendisinden gelen teklif; ‘Milli arada olsun’ şeklindeydi. Buna da tamam dedik. Ardından sevgili Hatipoğlu, daha doğrusu sevgisiz Hatipoğlu ‘Yanlış, böyle bir şey yok’ falan dedi. Benimle görüşmeyecekmiş. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne görüşeceksin! Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Galatasaray yöneticileri terbiyesizce aleyhimde ileri geri konuşuyor. Benim Galatasaray’a saygısızlığım yok. İlk yöneticisi süper terbiyesizdi. Bu da samimiyetsiz, sinsi.

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TİYATRO OLMAZSA ŞAMPİYON OLURUZ

Acun Ilıcalı, “Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk için kendimizi iddialı görüyoruz. Türkiye’nin seneye Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidecek olması F.Bahçe’nin topladığı puanlar sayesindedir” dedi.