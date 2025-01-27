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Acun Ilıcalı, 'Talisca'ya Galatasaray da talip oldu ama biz alacağız' dedi, Brezilyalı yıldızdan paylaşım geldi

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı, Taliscaya Galatasaray da talip oldu ama biz alacağız dedi, Brezilyalı yıldızdan paylaşım geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

Acun Ilıcalı, “G.Saray ‘teşebbümüz olmadı’ diyebilir, onu da açıklarız. Talisca, F.Bahçe’nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini” derken, Sambacı’nın sosyal medya hesabına kum saati koyması ve 'İkinci evim' paylaşımı heyecan yarattı.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transferle ilgili önemli bir iddiada bulunarak, bir süredir peşinde oldukları Anderson Talisca’ya Galatasaray’ın da talip olduğunu söyledi.

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'GALATASARAY'IN TALİSCA İÇİN TEŞEBBÜSÜ OLDU'

Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Talisca konusunda biz uzun süredir kendisiyle temastaydık. Galatasaray son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda belli teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Biz de bulunuyoruz ama bizde genelde başarıyla sonuçlanıyor. Açıkçası futbolcularla ilişki kuruyoruz, kulüplerinden izin alıyoruz. O ilişki, güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor, camiayı iyice araştırınca kendisini bu camianın parçası olarak görüyor. Sonra o teklif, bu teklif geldi konusunda hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakibimizin teşebbüsleri oldu, olmadı diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendisini Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor, gerekeni yapacağız. Problemleri tek tek aşarak oyuncuyu getirmeye çalışacağız."

 

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'SKRİNİAR İDDİALARINA GÜLDÜK'

Ilıcalı, G.Saray’ın da istediği ancak kendilerinin anlaşıp İstanbul’a getirdiği Milan Skriniar’ın henüz imza atmaması ile ilgili de, “Skriniar sakat iddiaları oldu. Gülerek takip ettik. Transferde bazı detaylar var. Onların oluşması gerekiyor. Skriniar’da hiçbir problem yok” dedi.

Acun Ilıcalı, Taliscaya Galatasaray da talip oldu ama biz alacağız dedi, Brezilyalı yıldızdan paylaşım geldi

TALİSCA'DAN PROFİLİNE KUM SAATİ

Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı hamle dikkat çekti. Brezilyalı on numara, Instagram profiline kum saati emojisi ekledi.

Acun Ilıcalı, Taliscaya Galatasaray da talip oldu ama biz alacağız dedi, Brezilyalı yıldızdan paylaşım geldi

'İKİNCİ EVİN GÖRKEMİ...'

Öte yandan Talisca transfer açıklaması gibi bir paylaşım yaptı. Brezilyalı on numara, spor salonunda tek başına çalıştığı bir video yayınladı. Brezilyalı yıldız yine kum saati koyduğu paylaşımında, "İkinci evin görkemi birincininkinden daha büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#Acun Ilıcalı

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