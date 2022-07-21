Acun Ilıcalı sonrası Hull City'de Türkiye esintisi tam gaz! Bu kez de kırmızı-beyaz forma...

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Premier Lig temsilcisi Leicester City, Corendon Cup maçında karşı karşıya geldi.

Hull şehrindeki MKM Stadium’da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Leicester City, Corendon Cup’ı havaya kaldırdı.

Çağlar, Ozan, Allahyar ve Seri ilk 11'de

Mücadeleye Leicester City’de Çağlar Söyüncü, Hull City’de ise Fenerbahçe’den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Seyyadmanesh ile eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ilk 11’de başladı.

Transferi maç günü duyurulan eski Antalyasporlu Doğukan Sinik ise kadroda yer almadı.

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Çağlar, ilk 45 dakikada görev alırken; Ozan Tufan ve Seri, 65 dakika mücadele etti. Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ve Seri, saha kenarına gelirken tribünler tarafından alkışlandı.



Hull City, sahaya kırmızı-beyaz formayla çıktı

Normalde renkleri kehribar-siyah olan Hull City, Leicester City karşısına kırmızı-beyazlı formayla çıktı.

Bu durum, futbolseverler tarafından Türkiye’nin renkleri olarak yorumlandı. Takımı Acun Ilıcalı’nın almasından sonra birçok taraftar statta kırmızı-beyaz Türk bayrakları açmış, bazı taraftarlar da; “Hepimiz Türk'üz” ifadesini kullanmıştı.



Çağlar Söyüncü: "İnşallah Hull City sezona iyi başlar"

Takım arkadaşlarıyla birlikte Corendon Cup’ı havaya kaldırma sevinci yaşayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İHA muhabirine, “Güzel bir hazırlık maçı oldu. Onlar için de bizim için de güzel bir maç oldu. İnşallah onlar da sezona iyi başlarlar” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’den transfer edilen Ozan Tufan da Hull City’ye geldiği için çok mutlu olduğunu ve sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

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Ozan, “Acun (Ilıcalı) ağabeyin olması, Tan (Kesler) ağabey aynı şekilde, takımdaşlık, herkes çok iyi. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha üçüncü, dördüncü hazırlık maçımız. 10 gün sonrada lig maçlarımız başlıyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İnşallah 30 Temmuz’daki ilk maçımızda (Bristol City) en iyi performansımızı gösterip sahadan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze de İHA mikrofonuna maçı ve takımın son durumunu değerlendirdi. Çok güçlü bir ekiple karşılaştıklarını belirten Arveladze, şunları kaydetti:

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“Gerçekten rakip güçlüydü. Premier Lig’e bakarsanız, ilk 10’da yer alan bir ekip. Bizim daha çalışmamız lazım. İnşallah daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Biraz daha fazla güven lazım. İnşallah olacak.”