Acun Ilıcalı: Sofyan Amrabat 10 teklif aldı, 'sadece Fenerbahçe' dedi

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Fenerbahçe, Fiorentina’dan 13 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve önceki gün İstanbul’a getirdiği Sofyan Amrabat ile dün 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ülker Stadı’nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Amrabat 10 kulüpten transfer teklifi aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve Fiorentina Kulübü’ne ‘Ben sadece Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya’dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu” şeklinde konuştu.

SOFYAN FİKSTÜRÜMÜZE BİLE HAKİM

Amrabat’ın transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: “Hocamız Jose Mourinho’nun 1 numarası Sofyan Amrabat’tı. Sofyan ile aylar öncesi görüştük. Bize inandı, projemizi anladı. Kendisi o süreçten sonra çok ciddi teklifler almasına rağmen hiçbir şekilde sözünden taviz vermedi. Kendisi fikstürümüze bile hakim. Buraya bir an önce gelmek istedi. Saatler bile onun için önemliydi. Fenerbahçe Kulübü sadece bir futbolcu değil önemli bir karakter transfer ediyor.”

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‘PARAYI BASTIRIP ALIN’ DİYORLAR, ÖYLE OLMAZ

Transfer sürecinin neden uzun sürdüğü yönündeki soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, şöyle devam etti: “Kulübün her lirasını kendi lirasının çok çok önünde tutan, kulübün bir lira bile zarar etmemesi için yeri geldiğinde bizimle kavga eden bir başkanımız var. Bazıları ‘Bastırın parayı alın’ diyor. Böyle bir sistem yok. Finansal Fair Play var. Harcama limitinin içinde satranç oynuyoruz. Amrabat’a daha yüksek veren oldu. Biz de o rakamları verebilirdik ama limit var, veremiyorsun.”

MOURiNHO SiZi iSTERSE ‘HAYIR’ DiYEMEZSiN

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe’ye transferinde Jose Mourinho’nun büyük etkisi olduğunu söyledi. Faslı yıldız, “Kendisi özel biri. Mourinho gibi bir teknik adam sizi isterse ‘hayır’ demek gerçekten çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra yanıma gelip bana ‘Bir gün mutlaka seninle çalışmak istiyorum’ dedi. Aynısını ben de ona söylemiştim ve şükürler olsun ki bugün Fenerbahçe oyuncusuyum. Moriunho kazanan bir koç, ben de kazanan bir oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.