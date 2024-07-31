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Acun Ilıcalı şikayet etti, Aziz Yıldırım ifade verdi

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım
Acun Ilıcalı şikayet etti, Aziz Yıldırım ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

F.Bahçe’nin eski başkanlarından ve son yapılan seçimde başkan Ali Koç’un rakibi olan Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

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Haziran ayındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yıldırım dün İstanbul Adliyesi’ne geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınan Yıldırım, işlemler sonrası açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım

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