Acun Ilıcalı şikayet etti, Aziz Yıldırım ifade verdi

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F.Bahçe’nin eski başkanlarından ve son yapılan seçimde başkan Ali Koç’un rakibi olan Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
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Haziran ayındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yıldırım dün İstanbul Adliyesi’ne geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınan Yıldırım, işlemler sonrası açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.