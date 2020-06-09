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GeriFutbol Acun Ilıcalı: Sercan Yıldırım Fortuna Sittard takımında oynarsa müthiş prestij olur
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Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı: Sercan Yıldırım Fortuna Sittard takımında oynarsa müthiş prestij olur

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Acun Ilıcalı: Sercan Yıldırım Fortuna Sittard takımında oynarsa müthiş prestij olur
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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın futbol kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Survivor Panorama programına katılan Ilıcalı, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey. Survivor'a gelen bir yarışmacının bir sonraki yıl futbol kariyerine devam etmesi benim açımdan müthiş bir prestij olur. Sercan ile bunu konuşmadık devam eder etmez bilmiyorum. Düşünsene Survivor'a getirip, formunu yükseltip futbola kazandırmış olacağız. Çok çok zor bir şeydir. Bence Sercan Yıldırım şu anda oynar. Ciddi anlamda çok kaliteli bir futbolcu. Çok önemli sakatlıklar geçirdi ama direnci yerinde bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Bursaspor formasını terleten, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sercan Yıldırım bu sezona Fatih Karagümrük'te başlamıştı.

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Acun Ilıcalı: Sercan Yıldırım Fortuna Sittard takımında oynarsa müthiş prestij olur

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