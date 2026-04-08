Acun Ilıcalı, şampiyonluğu zora sokan takımını satışa çıkardı! İşte anahtar teslim için istediği para

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta sonu Slovenya'ya yaptığı ziyaret pek hoş geçmedi.

Sahibi olduğu NK Maribor'un lider Celje'yle deplasmanda oynadığı maçı tribünden takip eden Ilıcalı, takımının yenilgisine ve şampiyonluk hayalinin bir kez daha ellerinden kayıp gidişine tanık oldu.

Bu aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın iki yıl önce yüzde 74 hissesini satın aldığı mor-sarılı takımın ikinci sezonunu da kupasız kapatacağı anlamına geliyor.

Slovenya basınından Nogomania'nın haberine göre; Yaptığı yatırımların, harcadığı para, zaman ve emeğin karşılığını alamadığını düşünen Acun Ilıcalı, Maribor'u satmak ve tüm enerjisini Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City'ye ayırmak istiyor.

Turuncu-siyahlılar, bu sezon Premier Lig'e yükselmeyi başarabilirse TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

9 MİLYON EURO İSTİYOR, 3 TAKIMI OLAN YUNAN İŞ ADAMI TALİP!

Acun Ilıcalı'nın mor-sarılı kulübü 9 milyon euro civarında bir ücret karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü; Nottingham Forest, Olympiakos ve Rio Ave gibi kulüplerin sahibi olan Yunan iş insanı Evangelos Marinakis'in bu ücreti ödeyerek kulübü satın almayı düşündüğü belirtiliyor.

BİTİME 9 HAFTA KALA 12 PUAN GERİYE DÜŞTÜLER

16 şampiyonlukla Slovenya Ligi'nin en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olan NK Maribor, son 3 sezonu ligde 2. sırada tamamladı.

Bu sezon da bitime 9 hafta kala 47 puanı bulunan ve 2. sırada yer alan Maribor, hafta sonu rakibiyle oynadığı maçı kaybederek lider Celje'nin 12 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.