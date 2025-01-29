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Acun Ilıcalı: Rashford'u önerdiler ama 'Hayır' dedik

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#FENERBAHÇE#Acun Ilıcalı#Jose Mourinho
Acun Ilıcalı: Rashfordu önerdiler ama Hayır dedik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Marcus Rashford’un kendilerine teklif edildiğini ancak transfer etmeyi düşünmediklerini söyledi.

İngiliz Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Marcus Rashford ile ilgilendiğimiz yazılıyor. Her şeyden önce Rashford gerçekten harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer futbolculardan biri oynayamaz. Bu transfer bize önerildiğinde maalesef ‘Hayır’ dedik” ifadelerini kullandı.

MOURiNHO ŞART KOŞMADI

ILICALI, “Jose Mourinho sizden ünlü bir futbolcunun transferini istedi mi, Rashford gibi?” sorusu üzerine, “Mourinho, ‘Bu oyuncuyu istiyorum’ gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. ‘Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım’ dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj. ‘Bana bu oyuncuları almadınız’ diye birilerine suç atacak biri değil” diye konuştu.

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#FENERBAHÇE#Acun Ilıcalı#Jose Mourinho

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