Acun Ilıcalı, Rangers eşleşmesini değerlendirdi: 'Kolay değil, ama iyi bir kura'

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, bu eşleşmeyi TRT Spor'a şu sözlerle değerlendirdi.

"OLYMPIAKOS'U İSTİYORDUM"

"Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz."

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"TÜRKİYE'DE SON 5 YILIN EN BAŞARILI TAKIMIYIZ"

"Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlanacaksa bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek doğru değil. Ama biz takımımıza güveniyoruz."

"TARAFTARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUM"

"Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak."

"BİZ GİDERİZ, MOURINHO KALIR"

"Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır."