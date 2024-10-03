Acun Ilıcalı, Öztürk’ün iddialarına yanıt verdi ve dört soru yöneltti: Bana saldırırken komik duruma düşüyorlar

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Acun Ilıcalı, yayımladığı açıklamada sarı kırmızılılara 4 soru yöneltti. Ilıcalı “Eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar” derken şu soruları sordu:
BiLDiRiMLERiNiZ DOĞRU MU?
1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı?
2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu?
3- Geçen sezon futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz?
4- Bu haksız rekabet değil mi? Limitlerde size haksız avantaj sağlamıyor mu?