Acun Ilıcalı, Öztürk’ün iddialarına yanıt verdi ve dört soru yöneltti: Bana saldırırken komik duruma düşüyorlar

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Acun Ilıcalı, yayımladığı açıklamada sarı kırmızılılara 4 soru yöneltti. Ilıcalı “Eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar” derken şu soruları sordu:

BiLDiRiMLERiNiZ DOĞRU MU?

1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı?

2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu?

3- Geçen sezon futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz?

4- Bu haksız rekabet değil mi? Limitlerde size haksız avantaj sağlamıyor mu?