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Acun Ilıcalı, Öztürk’ün iddialarına yanıt verdi ve dört soru yöneltti: Bana saldırırken komik duruma düşüyorlar

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı, Öztürk’ün iddialarına yanıt verdi ve dört soru yöneltti: Bana saldırırken komik duruma düşüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı, yayımladığı açıklamada sarı kırmızılılara 4 soru yöneltti. Ilıcalı “Eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar” derken şu soruları sordu:

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Acun Ilıcalı

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