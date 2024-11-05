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Acun Ilıcalı: Mourinho’nun haberi yok, olay başka bir boyuta geçti

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#Fenerbahçe#Mourinho#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı: Mourinho’nun haberi yok, olay başka bir boyuta geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

F.Bahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan ‘Anlatsalar gelmezdim’ diyen teknik adama yanıt.

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F.Bahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı Jose Mourinho’nun maç sonu yaptığı “Beni buraya getiren Fenerbahçeli yöneticilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe’ye gelmezdim” sözleriyle ilgili konuştu.

Ilıcalı Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada “Olayın derecesi arttı, Jose Mourinho’nun bundan haberi yok. ‘İnan çok kötüydü ama bu kadar değildi’ diyeceğim ve o bunu anlayacak. Olay şu an başka boyuta geçti” dedi. 

Ilıcalı hakem kararlarına tepki göstererek “Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın. Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Acun Ilıcalı

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