Acun Ilıcalı: Mourinho bize ‘rakibimiz kim’ dedi

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakem kararlarına tepki gösterip, adalet çağrısında bulundu. Ilıcalı, “Mourinho bize ‘Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?’ diye sordu” derken, “Futbolda hata olabilir. Olgunlukla karşılarız ama hatalar hep bir takım lehine olursa adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar. Hocamız isyanda. Morali bozuk. Galatasaray’ın maçından sonra konuştuk. ‘Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?’ diye sordu” ifadesini kullandı. Ligdeki bu hafta için, “Türk hakemliği açısından tam MR çekildiği bir hafta oldu” diyen Ilıcalı şöyle devam etti:

RAKİP HAKEM YÜZÜNDEN HİÇ KAYBETMEDİ

Tüm isyan ettiğimiz konular hakkında ‘Bir delil aramayın, size delil verelim, Türk hakemliği bu’ dedikleri bir hafta sonu oldu. Bakıyorum, son 2 haftaya; Galatasaray maçında verilmeyen penaltı, bizim Eyüp maçında VAR’dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4’tü. Rakip takım isyanda. ‘Hakkımız yeniyor’ diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bu sene herkesin kabul ettiği 4-5 kırmızı kart var Galatasaray’ın görmediği. En son kırmızı kartı iç sahada, Dünya Kupası’ndan önce görmüş son. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım.

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NET BİR ŞEKİLDE BİR TAKIM İTTİRİLİYOR

Adalet yok. Haksızlık var. Net bir şekilde bir takım itiliyor, ayrıcalık tanınıyor. Yönetim olarak karar verdik, yarın (bugün) acil durum toplantısı yapacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye’de bu konuda adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Dün 15 hakemin tamamının penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi, VAR müdahale etmedi. Türk hakemliği bitti. İnşallah adaletli bir lige kavuşuruz.”

ADiL BiR LiGDE FARK KAPANIR

Acun Ilıcalı, “Bu puan farkı, Türkiye’de daha önce kapandı. 20 maçın olduğu ligde puan farkı kapanır ama önce adalet sağlanması lazım. İki takım adil şartlarda mücadele etsin, sonra görelim fark kapanıyor mu kapanmıyor mu!” dedi.