Acun Ilıcalı, Liverpoollu yıldızı transfer ettiklerini açıkladı

Haberin Devamı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Hull City, genç oyuncunun kiralık transferi için Premier Lig devi Liverpool ile anlaşma sağladı.

Portekizli futbolcu için anlaşmaya vardıklarını kaydeden Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Kiralık olarak Hull City'ye katılan Fabio Carvalho'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak ve genç futbolcu kısa sürede sağlık kontrolünden geçip takıma katılacak.

Haberin Devamı

LEIPZIG'DEN GERİ ÇAĞRILDI

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, Fabio Carvalho'yu Alman ekibinde çok fazla süre alamamasının ardından geri çağırmıştı.