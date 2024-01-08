×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı, Liverpoollu yıldızı transfer ettiklerini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Hull City#Liverpool
Acun Ilıcalı, Liverpoollu yıldızı transfer ettiklerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 17:59

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kadroya kattıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Hull City, genç oyuncunun kiralık transferi için Premier Lig devi Liverpool ile anlaşma sağladı.

Portekizli futbolcu için anlaşmaya vardıklarını kaydeden Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık" dedi.

Gözden Kaçmasınİspanyollar, Arda Güleri Spor Arenaya anlattı: Neden transfer edildiğini gösterdi, böyle devam ederse...İspanyollar, Arda Güler'i Spor Arena'ya anlattı: 'Neden transfer edildiğini gösterdi, böyle devam ederse...'Haberi görüntüle

Acun Ilıcalı, Liverpoollu yıldızı transfer ettiklerini açıkladı

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Kiralık olarak Hull City'ye katılan Fabio Carvalho'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak ve genç futbolcu kısa sürede sağlık kontrolünden geçip takıma katılacak.

Haberin Devamı

LEIPZIG'DEN GERİ ÇAĞRILDI

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, Fabio Carvalho'yu Alman ekibinde çok fazla süre alamamasının ardından geri çağırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Hull City#Liverpool

BAKMADAN GEÇME!