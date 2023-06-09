Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne FC'yi satın aldı

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Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:

Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz.

Shelbourne FC hakkında

1895 yılında kurulan Shelbourne FC, 13 kez İrlanda lig şampiyonluğu yaşadı. 7 kez İrlanda Federasyon Kupası kazanan kulüp, bir kez de İrlanda Lig Kupası zaferi yaşadı.

Son lig şampiyonluğunu 2006 yılında yaşayan Kırmızı-beyazlı kulüp, şu anda 20 haftası geride kalan İrlanda Premier Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.

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