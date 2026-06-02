Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Neden Hull City'yi neden aldı? ''Fenerbahçe yüzünden az kalsın küme düşüyorduk!'

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İngiltere Premier League'e yükselen Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ilıcalı'nın açıklamaları;

"90 DAKİKALIK SİNİR TESTİ"

"Seyircilerimiz zevk almış olabilir ama benim için hiç öyle değildi. Dünyanın en pahalı, en prestijli maçıydı. Bu maç benim açımdan 90 dakikalık sinir testiydi. Kendimi negatife o kadar çok hazırlamıştım ki gol olunca inanamadım."

NEDEN HULL CITY?

"Kulüp ararken harcama limiti olan bir takım bulmam gerekiyordu. Aksi halde istediğin kadroyu yapman çok zor, oyuncu satmak zorundasın. Biz Hull City'i aldığımızda League One'dan yeni çıkmıştı. Önemli olan transfer limitinin açık olmasıydı. Bu parametreler sonrasında Hull City öne çıktı. Gidip bakmak istedik, eski sahibi benimle görüşmeyi şeref tribününde ayarlamış. Öyle bir şeref tribünü var ki, oda yaptırmış ve orada 70-80 kişiyi ağırlayabiliyorsun. Stat mükemmel, ambiyans çok güzel, şehir çok güzel. Sana bakan, gülen gözleri görüyorsun. O zaman 'Almam gereken takım bu' dedim."

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"SORUN FENERBAHÇE'DE ASBAŞKANLIK YAPMAMMIŞ"

"Geldiğimiz ilk sezon mükemmel bir kadro kurduk ve 7. olarak play-off'u kaçırdık. Sonraki sezonda da çok güzel bir kadro kurduk. Bu sene yarı finalde oynadığımı 11 oyuncunun 10 tanesi geçen sezon transfer edildi. Demek ki asıl sorun yanlış transfer değilmiş. Geçen sezon demek ki başka etkenler olmuş. Bu etkenler benim İngiltere'de olamamam, Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapmam, teknik direktör ve takım uyuşmazlığı diyebiliriz. Bu etkenlerde takım az kalsın küme düşüyordu. Transferde başarımız %80'lerde."

"OCAK AYINDA HAYALİ KURMAYA BAŞLADIK"

"Asıl hedefimiz ilk 10, hayal ilk 6'ydı. Ocak ayında Premier Lig hayali kurmaya başladık. 15 hafta boyunca ilk 6'da gezmiştik. Takımın yemekhanesinde 1 Ocak itibarıyla play-off'a gitme konuşmaları başlamıştı. Her takım bir yerlerde takılıyor."

FİNALDEKİ CASUSLUK SKANDALI

"Maça 3 gün kala rakip değişti, biz 10 gün diğerine çalışmıştık. Maça hükmen mağlubiyet kararı veremediler. Casusluk olayı iptal gerektirmiyor. Benim finaldeki rakibim turnuvadan atılıyorsa benim mantıken çıkmam gerekmiyor mu? Ama ortada bir final var ve bunu oynatmaları lazım... Mağdur olan bir tek bizdik. Aksi bir durum olsa mahkeme hakkımızı kullanacaktık. Allah yardım etmiş, o konular da kapandı."